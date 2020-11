JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membuat unggahan saat sedang membaca buku How Democracies Die melalui akun Twitter dan Instagram miliknya. Unggakan tersebut pun memancing para nerizen untuk mengetahui lebih jauh apa isi buku tersebut.

Selain viral, seperti dikutip dari solopos.com, beragam komentar pun turut meramaikan jagad maya, dan tidak sedikit yang menyebut bahwa buku yang di baca sang gubernur itu merupakan bentuk kritik atas bangsa ini. Apa saja isi dari buku tersebut dan siapa penulisnya?

Baca Juga: Buku How Democracies Die Jadi Trending Topic Twitter Usai Dibaca Anies Baswedan

Baca Juga: Foto Anies Baca Buku "How Democracies Die" Menuai Komentar Beragam

1. Ilmuwan Politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

Berdasarkan penelusuran How Democracies Die merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

Para penulis, yang sama-sama profesor di Harvard, mengeksplorasi bagaimana demokrasi Amerika terancam dengan memeriksa contoh-contoh masa lalu dari kerusakan demokrasi. Melalui buku ini, mereka menunjukkan bagaimana sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar demokrasi mati bukan melalui penggulingan pemerintahan yang keras tetapi pelemahan bertahap norma dan lembaga demokrasi.

Dengan menggunakan wawasan ini dari sejarah, serta alat-alat ilmu politik, para penulis mendiagnosis ancaman yang dihadapi Amerika Serikat pada abad ke-21.

2. Menguliti Demokrasi

Buku ini terdiri dari sembilan bab, yang masing-masing bab memetakan elemen yang berbeda dari kerusakan demokrasi. Dilansir dari supersummary.com, bada Bab 1 menceritakan bagaimana demokrasi di negara lain dirusak oleh para pemimpin otokratis, dan bagaimana demokrasi Amerika menghindari nasib itu.

Dalam situasi seperti ini, kandidat pemberontak dapat muncul sebagai alat untuk mengamankan posisi politisi melawan penantang dari partai lain. Sebaliknya, pemberontaklah yang paling banyak mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan legitimasi di mata publik.

Namun, politisi dapat menghindari perangkap ini, dengan mengidentifikasi autokrat potensial, menggunakan “tes lakmus” yang telah mereka kembangkan untuk menilai politisi, dan kemudian dengan mengikuti contoh negara-negara seperti Belgia dan Finlandia pada 1930-an, dan Austria pada abad ke-20.

Dalam kasus ini, politisi pendirian menata kebangkitan kandidat ekstremis dengan bekerja dengan saingan meskipun itu berarti kerugian politik dalam jangka pendek.

3. Demokrasi AS dan Donald Trump

Kemudian, pada Bab 2 dan 3, penulis memeriksa bagaimana demokrasi Amerika telah menjaga kandidat ekstrim yang mengarah pada diskusi tentang peran partai politik.

Demokrasi Amerika telah mengalami bagiannya dari calon autokrat. Kandidat seperti itu dicegah dari asumsi kekuasaan oleh fungsi penjagaan gerbang partai politik. Namun, pada tahun 1960-an, perubahan pada sistem primer mulai memungkinkan lebih banyak kandidat populis untuk tergelincir.

Dengan salah satu kandidat ini, yaitu Donald Trump, Partai Republik gagal menjalankan fungsi penjaga gerbang mereka. Bahkan, para penulis mencatat bahwa Trump menguji positif untuk setiap kriteria pada tes lakmus mereka untuk autokrat.

4. Buku Terlaris 2018

Buku ini membahas bagaimana demokrasi telah berubah menjadi kediktatoran sepanjang sejarah dengan penekanan pada Amerika Latin. Tak teran, buku ini menjadi buku terlaris New York Times, New York Times Book Review Editor’s Choice, dan salah satu Best Books of the Year So Far Newsweek pada 2018 tak lama setelah diterbitkan.

5. Lembaga Pengadilan dan Hancurnya Norma

Lalu pada Bab 4 dan 5, buku ini mengeksplorasi peran lembaga dan norma dalam melestarikan demokrasi. Lembaga-lembaga seperti pengadilan seharusnya menjaga pemimpin otokratis tetap terkendali, tetapi mereka dapat dikenakan dalam langkah-langkah kecil. Seringkali hal itu mnejadi kedok meningkatkan demokrasi.

Buku How Democracies Die menjelaskan bahwa norma sama pentingnya dan rentan terhadap subversi oleh autokrat. Para penulis berfokus pada dua bagian khusus, toleransi bersama dan forbearance institusional, dan berpendapat beberapa kerusakan demokrasi paling tragis dalam sejarah didahului oleh merendahkan norma-norma dasar.

Setelah menetapkan bagaimana pentingnya norma, kemudian pada bab 6, penulis memeriksa peran yang mereka mainkan dalam demokrasi Amerika. Penulis menggambarkan bagaimana pada masa-masa awal demokrasi Amerika, norma-norma tidak terlalu kuat.

Namun, seiring berjalannya waktu (dan ketika negara-negara Bagian Selatan diizinkan untuk menghapus hak-hak sipil dan suara dari Orang Afrika Amerika) norma-norma diperkuat, mengamankan demokrasi dan sistem checks and balances.

Namun, Bab 7 buku ini mengeksplorasi bagaimana norma-norma ini telah hancur dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan Partai Republik dan Demokrat menghalangi penunjukan peradilan, politisi menyebut saingan sebagai pengkhianat dan anti-Amerika, dan presiden menggunakan tindakan eksekutif untuk melewati Kongres.

Pada Bab 8, penulis juga mengeksplorasi bagaimana Trump telah mempercepat proses tersebut, misalnya mencoba berbagai strategi dari playbook otoriter pada tahun pertamanya menjabat.

Pada bab terakhir, penulis menawarkan cetak biru untuk membalikkan penurunan demokrasi di Amerika Serikat, yaitu dengan mendorong nilai-nilai toleransi bersama dan kelembagaan.

Untuk itu, para penulis menyarankan perlunya koalisi warga yang beragam yang bersatu dalam pertahanan demokrasi mereka. Mereka juga menyarankan reformasi Partai Republik, untuk mengurangi pengaruh donor luar dan media sayap kanan serta ketergantungan partai pada menarik nasionalisme kulit putih.

Terakhir, politisi harus mengurangi ketimpangan ekonomi yang berkembang yang memicu polarisasi dan kebencian.