JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang digelar oleh DPMPTSP DKI Jakarta bertajuk ‘Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi. Anies mengatakan, pihaknya menggodok aturan terkait penanggulangan Covid-19. Karena menurut dia, akan ada perubahan sampai pada puncak pandemi.

"Saat ini kita ingin menyiapkan untuk fase pasca-peak pandemi ini. Kita belum tahu peak-nya kapan, we need to move faster, artinya lebih baik kita bersiap dengan antisipasi policy sekarang untuk nanti eksekusi when the times arrive (peak pandemi), tapi time arrive-nya kapan, we don't know yet. tapi policy-nya harus kita susun dari sekarang," kata Anies secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: Kemendagri: Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Berhasil Ditekan

Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan, berkait dengan pandeminya sendiri, dan bagaimana arah panjang ke depannya. Mantan Mendikbud itu mengklaim sejak awal pandemi Covid-19, ia secara transparan menyampaikan infromasi kepada masyarakat.

"Jadi kita sejak awal di DKI kita komitmen untuk memberikan informasi menyeluruh soal penanganan Covid ini, kita sampaikan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi meskipun sebagian adalah informasi yang pahit, tapi we stated as it is, karena kami percaya, kalau kita menyampaikan secara transparan, apa adanya, maka we can build trust, dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat perlu memiliki kepercayaan kepada pemerintah, dan salah satu cara yang kita lakukan adalah, dari awal kita menyampaikan situasi pandemi secara apa adanya," tutur Anies.

Semua kebijakan di DKI yang terkait dengan Covid itu berbasis data. Setiap pergerakan kasus, semua terekam dan tersaji secara akurat.

"Ini adalah kasus aktif di Jakarta, bisa dilihat di sini, dari mulai awalnya di bulan Maret dimulai kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah itu 16 Maret, jauh sebelum ada PSBB. PSBB itu baru dilakukan 10 April, pertama, kedua, kemudian transisi, kalau dilihat di sini trennya masih meninggi, lompatan itu terjadi di bulan September. Ini luar biasa," tambahnya.

Baca Juga: Hasil Rapid Test 150 Warga Tebet Nonreaktif, Sebagian Ikut Maulid Dihadiri Habib Rizieq

Anies pun menceritakan alasannya harus menarik rem darurat kebijakan pengendalian Covid-19. Dalam 12 hari terjadi lonjakan kasus aktif.

"Di sini lah kenapa kita kemudian terpaksa harus melakukan emergency break, karena data menunjukkan, di masa sebelumnya, pertumbuhan active case itu ada tumbuh, tapi tidak tinggi. Ketika mulai 1-12 September, dalam waktu yang amat singkat, terjadi lonjakan active case, itu naik 49 persen dalam 12 hari. Lalu kontribusi kematian, dalam 6 bulan, 12 hari itu mengkontribusi 17 persen kematian, dan dalam 12 hari itu kontribusi 25 persen kasus. Bayangkan, hanya 12 hari, dibandingkan enam bulan, kontribusi kasusnya itu 25 persen. Jadi, kenapa kita harus melakukan emergency break, karena situasinya mengkhawatirkan, sekarang kalau melihat datanya, Alhamdulillah, we did it, drop kemudian, bisa di lihat di sini, turun ke bawah," urainya.

(Ari)