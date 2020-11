JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengunggah seseorang yang wajahnya ditutupi buku di halaman instagramnya berbarengan dengan kabar positif Covid-19 yang dideritanya. Postingan tersebut pun dibanjiri berbagai doa cepat sembuh di kolam komentarnya.

"Covid-19 membuat kita, para pelajar khususnya, lebih sering menatap layar gadget ketimbang lembaran kertas. Entah sudah berapa ratus bahkan ribu menit yang kita habiskan didepan layar handphone, laptop, bahkan komputer kita," sepenggal tulisan Ariza dalam laman instagramnya yang dikutip, Senin (30/11/2020).

Fahira Idris yang merupakan anggota DPD RImendoakan Ariza dalam kolam komentar. "Saya doakan semoga dilimpahkan-Nya kesabaran dan kesembuhan," tulisnya.

"Semoga cepat sembuh ya pak Wagub dan bisa beraktifitas seperti sediakala," tulis akun muhamad _haikal_dinata.

"Get well soon pak" ucap haristsutomo 703.

"MasyaAllah pak, cerminan kedua pemimpin yang suka membaca. Semoga pak Gubernur dan pak wagub sehat selalu," tulis akun viendi_tavali yang langsung dibalas Ariza "terimakasih pak viendi", ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), pada Kamis 26 November 2020 dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat 27 November 2020 dengan hasil terkonfirmasi positif.

Berdasar hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ariza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujarnya.

Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta untuk semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan, yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan.

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” kata Ariza.

