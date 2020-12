JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Pemicunya usulan kenaikan gaji pada 2021.

Mereka beramai-ramai menuliskan 'DPRD' sebagai bentuk kritik kenaikan gaji yang terbilang fantastis. Tweet tertulis sebanyak 5.414 kali dan sempat menjadi trending topik.

"Pemda DKI ini uangnya tidak kira-kira besarnya. Jika Gubernur dan DPRD mampu memilih prioritas, seharusnya warga DKI tidak ada yang hidup susah," tulis akun @mantriss seperti yang dikutip Kamis (3/12/2020).

"Jika dibagi menjadi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698,6 juta per bulan. Wtf literally almost 0 impact (some even -) yet monthly incomenya bisa hampir 700jt. Belum lagi ada yg double job atau punya pemasukan lain, fcking insane," sambung akun @jaludab

"Kami sudah tau partai mana yang mau terlihat hero di luar tapi busuk di dalam.

Ini blm disahkan kan? Semoga @aniesbaswedan & @BangAriza bisa mempertimbangkan perasaan rakyat yg sekarang dlm kondisi sulit. Padahal UMR saja tidak naik, lalu DPRD minta naik??," harap akun @MrDesperate1.

Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

(Ari)