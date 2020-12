DEPOK – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu datang ke rumah calon wakil wali kota Depok Imam Budi Hartono, sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Syaikhu datang dengan menggunakan sepeda dari DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Tiba di kediaman Imam di kawasan Grand Depok City, Syaikhu sempat mengobrol dengan Imam. Kemudian dia mengantar Imam pergi ke TPS.

“Kedatangan saya ke Pak Imam untuk memberikan motivasi, memberikan doa agar supaya mudah-mudahan beliau tegar dan siap menghadapi ke depan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan,” katanya, Rabu (9/12/2020).

Syaikhu juga didampingi Ketua DPP Wildabanjabar. Dia menuturkan, pihaknya ingin agar semua struktur kader dan simpatisan all out memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

“Seperti yang saya pesankan saat kick off dulu bahwa semua all out memenangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” paparnya.

Kehadirannya itu sambung Syaikhu sebagai bukti bahwa dukungan yang diberikan maksimal. “Kita perlu memberikan support dan dukungan,” tuturnya.

