JAKARTA - Polisi membeberkan kronologi kecelakaan maut yang melibatkan anggota polisi bernama Aiptu Imam Chambali, di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat 25 Desember 2020. Kecelakaan itu diduga berawal dari cekcok mulut hingga pemukulan.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo mengatakan, berdasarkan keterangan 5 orang saksi, hasil olah TKP, rekaman CCTV, hingga bukti kerusakan pada lima kendaraan yang diamankan polisi, diketahui kecelakaan itu terjadi karena pemilik mobil Hyundai, Handana RH menabrak mobil Innova yang dikemudikan anggota Polri, Aiptu Imam C.

"Mobil Innova yang dikemudikan anggota Polri itu lalu keluar jalur ke arah berlawanan dan menabrak tiga sepeda motor," ujarnya pada wartawan, Sabtu (26/12/2020).

Sebelumnya, kata dia, Handana HR mengemudikan kendaraanya dari arah Jalan Warung Jati Barat ke arah Jalan Raya Ragunan dan mendadak kendaraannya dipotong oleh mobil Innova milik Aiptu Imam C. Saat itu, keduanya terlibat cekcok dan terjadilah pemukulan yang dilakukan Aiptu Imam C pada Handana RH.

"Menurut pengakuan tersangka sempat terjadi perselisihan dan si polisi ini sempat melakukan pemukulan. Tersangka juga sudah membuat laporan untuk kasus pemukulannya, lokasinya di duga di sekitar SMP Suluh, 200 meter dari lokasi kejadian," tuturnya.

Menurutnya, tak terima dipukul dan mobilnya dipotong jalurnya saat berbelok dari arah Jalan Warung Jati Barat ke Jalan Raya Ragunan, tersangka HR pun mengejar mobil Innova yang dikemudikan Aiptu HR. Keduanya lantas kejar-kejaran hingga sampai di Jalan Raya Ragunan dari arah Jalan Warung Jati Barat ke arah Stasiun Pasar Minggu.

Sesampainya di Bank BNI dekat pertigaan Jalan Salihara, mobil Hyundai yang dikemudikan HR menabrak dan menyerempetkan mobilnya ke mobil Innova milik Aiptu Imam C, hingga membuat kendaraan Aiptu Imam C ke luar jalur ke arah berlawanan. Tiga motor yang melintas dari arah Stasiun Pasar Minggu ke arah Jalan Warung Jati Barat pun tertabrak mobil Aiptu Imam C yang hilang kendali itu.

"Kami akan cek lagi di lapangan terkait pemukulan itu karena tersangka juga kan membuat LP. Namun, itu akan ditangani Reserse Polres Jakarta Selatan dan Propam, yang mana akan memanggil saksi-saksi di lokasi dan sebagainya," terangnya. Kepada polisi, tambahnya, tersangka yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu Bank BUMN, setelah diperlihatkan rekaman CCTV kejadian, dia mengakui saat itu sengaja menabrak dan menyerempet mobil Aiptu Imam C. Maksudnya, agar mobil Aiptu Imam C itu berhenti dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas pemukulan yang dilakukan terhadap HR tersebut.