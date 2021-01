JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menargetkan bahwa pihak akan menggelar vaksinasi Covid-19 pada pekan kedua Januari 2021.

Pemprov DKI akan terlebih dahulu melakukan vaksinasi Covid-19 pada para tenaga kesehatan (Nakes) di 453 fasilitas kesehatan Ibu Kota.

"Rencananya Minggu kedua, dan ketiga bulan Januari ya rencananya kita akan coba melakukan vaksin. Memudian berikutnya jumlah tenaga kesehatannya sebagaimana sudah disampaikan kemarin 453 faskes pelaksana vaksinasi Covid-19 berserta petugas kesehatan dokter perawat dan bidan sebagai vaksinator," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi di Malang Direncanakan Dimulai Pertengahan Januari

Ariza mengatakan, Pemprov DKI telah menerima 39.200 dosis vaksin Covid-19 yang didistribusikan langsung PT Bio Farma Bandung pada Senin 4 Januari 2020.

Pemprov DKI akan menerima 120.500 vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat yang akan diberikan dalam beberapa tahap.

Baca juga: Penanganan Covid-19, Ini 5 Rekomendasi PP Muhammadiyah ke Kemenkes

Ariza menambahkan, Dinkes DKI menargetkan melakukan penyuntikan 20.473 dosis vaksin Covid-19 per hari dengan sasaran top and down sesuai arahan pemerintah pusat yang diambil dari berbagai sumber SDM kesehatan, Dukcapil, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

"Penerima tahap pertama yang ditujukan kepada tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta sejumlah 119.145 orang," jelas dia.

Ariza menambahkan, vaksin Covid-19 telah disimpan oleh Dinkes DKI Jakarta. Dia memastikan Pemprov DKI akan mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat.

"Pemprov DKI Jakarta dengan Dinkes prinsip nya kami akan mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, Satgas pusat maupun Kemenkes tentang vaksin bagi warga Jakarta. kami tentu berterima kasih diberikan gratis kepada seluruh warga Indonesia termasuk warga Jakarta," tambah dia.

(wal)