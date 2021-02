JAKARTA - Keberhasilannya dalam mengintegrasikan moda transportasi dan menciptakan Jakarta sebagai kota ramah lingkungan membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil masuk dalam 21 pahlawan transportasi dunia.

Hal itu terungkap setelah lembaga gabungan internasional, Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) memposting keberhasilan melalui akun twitternya, @TUMInitiative.

Anies dinilai berhasil melakukan perubahan transformasi pergerakan warganya sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

β€œ πŸŽ‰New Publication! πŸ‘‡πŸ‘‡

#21Heroes2021 honors those who, despite historic challenges made a difference to #sustainable #mobility in 2020 and laid the groundwork for even more successful initiatives in #2021 πŸš²πŸš‹πŸ”ŒπŸŒŽ,” cuit TUMI, Kamis (4/2/2021) kemarin.

TUMI sendiri menilai Anies cukup inovasi selama pandemik Covid-19. Ia mampu meningkatkan transportasi murah bagi warganya dengan mengintegrasikan hampir seluruh moda tranportasi seperti TransJakarta, KRL, MRT, hingga angkutan perkotaan.

Baca Juga: Cegah Kerumunan, Anies Ajak Warga Laporkan ke Pemprov DKI

Selain itu, demi menciptakan layanan ramah lingkungan. Selain menggiring warganya menggunakan transportasi umum, Anies juga merancang jalur sepeda di Jakarta, langkah itu ia wujudkan dengan membangun 63 kilometer jalur sepeda.

β€œKota ini bekerja menuju tujuan bersama untuk menciptakan transportasi yang adil, terjangkau, dan inklusif untuk semua. Sebelum pandemi, Anies melihat sekilas sistem transportasi Jakarta untuk menciptakan sistem transformatif dan terintegrasi dari berbagai moda transportasi,” kata TUMI merangkuman alasannya memilih Anies.

Bagi TUMI apa yang dilakukan Anies layak disebut pahlawan. Sebab inovasi dan peluang yang diciptakan hadir disaat polusi Jakarta tengah meningkat.

Baca Juga: Anies Buka Cara Cek Bantuan Tunai, Warganet: Andaikan Gue Jadi Warga DKI

Selain itu, pertimbangan lainnya dipilihnya Anies lantaran rencana dirinya yang terus mengembangkan integrasi antara Transjakarta dengan Commuter Line serta mengoperasikan bus listrik.

β€œPrestasi Jakarta dianugerahi penghargaan STA yang dipimpin ITDP 2020,” tambahnya.

Nama Anies sendiri oleh TUMI disandingkan dengan inovator dunia lainnya yang dianggap membuat perubahan dan mampu mengurangi polusi dunia.

(kha)