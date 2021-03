JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan di hadapan beberapa tokoh, termasuk Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, terkait Strategi Vaksinasi Berkeadilan di Jakarta. Anies menghadiri C40 Mayoral Webinar secara daring dengan pembahasan terkait vaksinasi Covid-19, Kamis (18/3/2021).

Anies menyampaikan beberapa strategi penyelenggaraan vaksinasi yang merata dan menyeluruh, di antaranya bekerja sama dengan banyak pihak dalam pendistribusian vaksin.

"Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki target vaksinasi sebesar 8,8 juta orang yang berdomisili di Jakarta, ditambah 1,2 juta tenaga kerja dari luar Jakarta," ujar Anies.

Tak hanya itu, Anies menyampaikan, Pemprov DKI menggalakkan program vaksinasi drive-thru serta layanan penjemputan ke lokasi vaksinasi untuk kelompok-kelompok yang memiliki kesulitan akomodasi, seperti kelompok usia lanjut, pedagang tradisional pasar, dan lain-lain.

"Untuk itu kami menjalankan beberapa aksi dengan memobilisasi lingkungan (RT/RW) dan mengirimkan pesan harian untuk menginformasikan target vaksinasi," ucap Anies.

Anies pun mengajak kota-kota lain di dunia, untuk mendukung Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX), sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara vaksin-vaksin Covid-19 yang dipimpin oleh Global Alliance for Vaccines and Immunization, WHO.

“Kami mendorong walikota dan gubernur lain dari seluruh dunia untuk bekerja sama dengan program kesiapsiagaan darurat kesehatan WHO untuk pembentukan Jaringan Kota Global untuk Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan,” lanjutnya.

Forum ini juga dihadiri Direktur Penentu Kesehatan Masyarakat, Lingkungan dan Sosial WHO Dr. Maria Neira, Penasihat Gender dan Pemuda untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Saminarsih, beserta perwakilan negara-negara yang tergabung dalam C40. C40 merupakan jaringan yang menghubungkan 97 kota besar dunia yang telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah progresif terkait perubahan iklim. Pada forum ini membahas permasalahan vaksin di kota-kota di dunia.