JAKARTA - Sebanyak 3 ribu pesepeda melintas di kawasan Sudirman-Thamrin per harinya pada hari kerja. Sementara pada akhir pekan, sekira rata-rata 23 ribu pesepeda melintasi wilayah tersebut. Itu berdasarkan traffic count pop up bike like pada Juni 2020 hingga Januari 2021.

Informasi tersebut sebagaimana disampaikan akun Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta.

"Melihat meningkatnya jumlah pesepeda, serta volume dan kecepatan kendaraan di kawasan Sudirman-Thamrin, maka rekomendasi jalur sepeda kawasan ini terporteksi fisik," demikian caption dalam postingan @dkijakarta, dikutip pada Jumat (19/3/2021).

Menurut Pemprov DKI, selain memberikan kenyamanan bagi pesepeda dari segala usia, proteksi jalur sepeda dengan menggunakan objek fisik memberikan rasa aman yang lebih dibandingkan dengan pembatas berupa marka jalan. Hadirnya jalur sepeda terproteksi di kawasan Sudirman-Thamrin ini menuai respon positif maupun negatif dari netizen.

"Apik tenan," ucap akun Instagram @nuyork_galerry di kolom komentar.

"Udah dibuatkan jalur khusus jadi tolong yang pesepeda jangan arogan, Ntar di tabrak serasa paling teraniaya, kalo mau muter balik cari zebra cross lalu tuntun sepedanya," kata akun Instagram @rifqi_hekal di kolom komentar.

"Keren yak, tapi kan Jakarta wilayahnya bukan itu aja, masih ada wilayah lainnya ditunggu nih wilayah lainnya. kan wilayah lainnya Jakarta juga," ujar akun Instagram @pieterlumbanraja di kolom komentar.

Baca Juga : Pesepeda Keluar Jalur, Polisi: Bisa Dikenakan Sanksi Kurungan!

"Apabila bersepeda, jangan lupa tetap patuhi 3M, ya," tutup Humas Pemprov DKI. (Muhammad Refi Sandi)

Baca Juga : Pesepeda & Bikers Sunmori Padati Bundaran HI Pagi Ini

(erh)