JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus mengerjakan pembangunan moda transportasi Moda Raya Terpadu (MRT). Proyek pembangunan MRT Fase 2 Bundaran HI-Harmoni telah mencapai 12,58 persen. Sehingga, pembongkaran Pos Polisi Merdeka Barat harus dilakukan lantaran bersinggungan dengan Stasiun Monas.

Per 25 Maret 2021 lalu, pekerjaan pembangunan fase 2A, yaitu dari Bundaran HI hingga Harmoni telah mencapai 12,58 persen meliputi pengalihan arus lalu lintas sepanjang Jalan Thamrin, pembuatan soil pit di area pembangunan Stasiun Thamrin, pembuatan retaining wall untuk area mesin bor terowongan (tunnel boring machine) di Bundaran HI, D-Wall stasiun Monas, dan penyelesaian pembangunan Pos Polisi Subsektor Merdeka Barat serta penyelesaian pusat informasi (visitor center) di area Monas.

Di area pembangunan Stasiun Thamrin, sedang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas (traffic diversion) 1—2B di area Stasiun Thamrin dan 1-4 di utara Bundaran HI. Selain itu, sedang dilakukan juga kegiatan power blender, yaitu memperkuat struktur tanah atas, di sisi selatan Stasiun Thamrin.

Sedangkan di area Bundaran HI, sedang dilaksanakan kegiatan jet grout (memperkuat struktur tanah di kedalaman yang diinginkan) sebagai bagian dari persiapan launching shaft mesin bor terowongan (tunnel boring machine). Selain itu, Tugu Jam Thamrin sebagai salah satu cagar budaya Jakarta, juga akan dilakukan pemindahan sementara selama pekerjaan pembangunan stasiun berlangsung.

"Untuk di Stasiun Monas, konstruksi Pos Polisi Subsektor Merdeka Barat telah selesai dan sedang menunggu persetujuan pembongkaran pos polisi eksisting yang bersinggungan dengan konstruksi D-wall Stasiun Monas," tulis akun instagram @mrtjkt dikutip Rabu (14/4/2021).

Selain itu, bangunan pusat informasi masyarakat (visitor center) dan kantor lapangan juga telah selesai dibangun. Per 25 Maret 2021 pula, 17 panel D-Wall telah selesai dikerjakan.

Rencananya akan ada 102 panel D-Wall untuk Stasiun Monas. Untuk area gardu induk (receiving substation), Tim kontraktor juga telah mengerjakan 62 titik jet grout sebagai soil improvement dari 78 titik yang direncanakan.

"Pekerjaan galian ground anchor gardu induk juga telah mencapai tahap pemasangan waller beam dan diagonal strout. Untuk sisi utara Stasiun Monas, telah dilakukan pembangunan 590 m guide wall dari total 608 m. Pemasangan king cross stasiun juga sedang dilakukan untuk 8 nos dari 58 nos yang direncanakan," lanjut tulisan itu.

