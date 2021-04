JAKARTA - Sejumlah netizen menyerbu akun twitter Wali Kota Bogor Bima Arya, @BimaAryaS terkait postingannya saat hadir sebagai saksi atas kasus RS Ummi dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab.

Dalam postingan tersebut, Bima Arya menuliskan "Semua yang saya lakukan hanya untuk melindungi warga yang saya cintai. Kalau saja RS Ummi koperatif sejak awal, tidak ada yang disembunyikan, sidang ini tidak pernah ada.” Jakarta, 14 April 2021." tulis Bima Arya.

Sejumlah netizen pun mengomentari postingan orang nomor satu di Kota Bogor itu, berikut komentarnya:

@Bekan_Kutoanyar: @BimaAryaS Sidang yg paling adil hanya di akhirat...ketika semua anggota tubuh bisa bicara menjadi saksi bagi dirinya sendiri

@einstein_idn: Bapak @BimaAryaS juga akan ada sidang yang jauh lebih berat, di akhirat kelak

@HeryCantona27: @BimaAryaS Inget pak,darah ulama beracun,apalagi ini ada darah Rasulullah pda HRS,jgn dzalim

@beningEmbunn: @BimaAryaS Ich makin cinta sama bapak

@usmanrivais: @BimaAryaS Kalo memang ada di posisi benar, libas aja pak.

Truth is over everything.

Postingan tersebut telah retweet sebanyak 102 akun, dan tweet kutipan sebanyak 286, serta yang menyukai sebanyak 338 akun.

