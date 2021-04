JAKARTA – Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam forum bertajuk 'Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations’, mendapat banyak apresiasi dari masyarakat.

Pasalnya, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres, menyetujui gagasan Anies Baswedan soal peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan, dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Anies pun mengapresiasi jajarannya karena sudah mempersiapkan segalanya dengan baik saat forum internasional yang dilakukannya secara virtual tersebut.

“Jadi tim dari KDH, Kominfo dengan komputer dan jaringan berangkat ke Cirebon. Mereka memakai ruang meeting di sebuah hotel di dekat alun-alun kota Cirebon,” ujar Anies dalam keterangannya, Rabu (21/4/20221).

“Kami dari Cilacap tiba di hotel kira-kira 30 menit sebelum acara dimulai. Langsung siap-siap dan mulailah partisipasi Jakarta dalam forum global ini,” sambungnya.

Menurutnya, kerja tersebut dilakukan bersama tim secara kolektif dengan membawa semua perangkat yang dibutuhkan dari Jakarta.

“Memang benar saya yang berada di depan, berbicara dan menyampaikan gagasan. Tapi di balik itu ada tim kerja yang tidak terlihat, mulai dari yang menyiapkan semua perangkat, memastikan jaringan internet lancar, menyiapkan data, melakukan riset, hingga berkoordinasi dengan C40. Kita semua bekerja sebagai sebuah tim, kerja kolektif,” ungkapnya.

Anies bersyukur, gagasan yang disampaikan dalam forum itu langsung disetujui dan mendapatkan dukungan penuh dari Sekjen PBB. Menurutnya, sepanjang forum malam itu, hanya Jakarta yang mendapatkan respon langsung dari Sekjen PBB.

“Jumat tengah malam acara tuntas. Semua kembali ke Jakarta. Ada yang menggunakan mobil dan ada yang pakai kereta dari Cirebon dini hari. Ibu dan Bapak sekalian, itulah kerja bersama. Itulah kerja kolektif. Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan rasa bangga, bisa bekerja bersama dengan pribadi-pribadi di DKI yang berdedikasi tinggi,” tutup Anies.

