JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 kali ini merupakan tahap pertama yang disasarkan untuk pekerja seni di Balai Kota.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau langsung proses vaksinasi. Program vaksinasi ini diharapkan mampu menghidupkan sektor ekonomi kreatif.

"Kami berharap kegiatan seni dapat berjalan, karya-karya dapat berjalan. Semua pelakunya,baik yang on stage maupun behind the stage," tutur Gubernur DKI, Anies Baswedan, Kamis (22/04/2021).

Anies menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan asosiasi pekerja seni guna mendata para pekerja seni untuk dapat perlindungan dari Covid-19. Pemprov DKI akan tetap menjalankan vaksinasi, nantinya program ini akan dijalankan di berbagai wilayah.

"Proses akan jalan terus kali ini di Balkot, Balai Agung, tapi kita akan memiliki tempat-tempat vaksinasi di berbagai wilayah nanti akan diumumkan detailnya jadi teman-teman seni bisa dapat vaksin secara lebih mudah," ujarnya.

Baca Juga : IDI: Distribusi dan Edukasi Kunci Sukses Program Vaksinasi Covid-19

Program vaksinasi Covid-19 juga dihadiri oleh penyanyi Raisa Andriana. Pelantun lagu Serba Salah itu mengaku bahwa Covid-19 telah berdampak besar bagi menurunnya kegiatan pergelaran dalam dunia seni.

"Industri seni berdampak parah oleh Covid-19 karena tidak bisa menggelar pertunjukan. Bukan cuma bagi yang di atas panggung saja, tapi seluruh industrinya," kata Raisa. Komedian senior Denny Chandra juga menerima kesempatan program vaksinasi tahap pertama tersebut. Ia mengharapkan roda perekonomian dapat kembali berputar dalam khususnya sektor hiburan. Ia juga mengimbau penerima vaksin untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Baca Juga : Menko Airlangga Minta Vaksinasi Lansia Lebih Cepat "Semoga menjadi jalan keluar bagi pekerja seni untuk menggerakan ekonomi di bidang entertain untuk menghasilkan karya. Saya ingatkan, apabila sudah divaksin tetap jaga prokes, jangan seenaknya," ucap Denny. (Jonathan Simanjuntak)