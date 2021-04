JAKARTA - Setelah suporter Persija Jakarta The Jakmania tumpah ruah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat pada Minggu (25/4/2021) usai Persija menyegel gelar juara Piala Menpora 2021, suasana Bundaran HI pada Senin (26/4/2021) kondusif.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tidak terlihat sampah maupun aksi vandalisme ke fasilitas umum di sekitar lokasi.

Selain itu, tidak ada pengrusakan tanaman maupun fasilitas umum. Lalu lintas di sekitar Bundaran HI pun lancar dikedua arah.

Sebelumnya, selain berjalan kaki, para suporter terlihat berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor. Namun, banyak dari para pendukung tersebut tidak mengindahkan protokol kesehatan (prokes). Misal tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker.

Hingga akhirnya personel Brimob Polri bersenjata lengkap dikerahkan untuk membubarkan massa suporter tersebut. Diketahui sejumlah personel Brimob dengan sepeda motor beserta mobil tahanan dan mobil pengurai massa (Raisa) tiba di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 01.00 WIB.

Petugas bersenjata lengkap langsung memukul mundur para The Jakmania yang sebelumnya berkumpul dan berkerumun di sekeliling Bundaran HI ke arah Sudirman dan Tanah Abang. Para suporter Persija kemudian berpencar ke berbagai arah setelah dipukul mundur polisi.(Muhammad Refi Sendi)

