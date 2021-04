JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebutkan, pihaknya akan melaksanakan swab antigen di Rest Area KM 19 Tol Jakarta - Cikampek, untuk menghalau masyarakat yang hendak mudik.

Hal tersebut disampaikan Sambodo Purnomo Yogo usai melaksanakan ungkap kasus mobil mewah Porsche yang masuk ke jalur bus Transjakarta di Markas Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan, Senin (26/4/2021).

"Terkait dengan adanya adendum surat edaran nomor 13 kami sendiri Polda Metro Jaya itu nanti sesuai dengan adendum surat gugus tugas tersebut baru akan mulai melakukan melaksanakan pemeriksaan random sampling dan pemberian drive thru swab antigen gratis," ujar Sambodo Purnomo Yogo.

Baca juga: Antisipasi Penularan Covid-19, Aturan Perjalanan Diperketat H-14 dan H+7 Lebaran

Ia menyebutkan, pihak kepolisian akan memulai swab tes secara acak kepada pengguna jalan tol pada 1-5 Mei 2021.

"Jadi kita akan random sampling, yang tidak bisa menunjukan surat bebas covid swab antigen, maka kita akan laksanakan di KM 19 rest area, dari tanggal 1-5 Mei, itu ada drive thru swab antigen gratis. Kuota swab yang disiapkan 100-200 per hari. Jadi untuk 5 hari itu kita siapkan ada seribu untuk pelaksanaan swab antigen gratis. Drive thru artinya jadi orangnya ga perlu turun dari kendaraan," tambah Sambodo Purnomo Yogo.

Baca juga: 4 Kelompok Orang Ini Bebas untuk Mudik Kapan Saja

Sebagaimana diketahui, Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyekatan akan dilakukan sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.

"Ada 333 titik pos penyekatan. Ini kami tambahan dari hasil evaluasi pada tahun lalu (2020), yaitu 146 titik. Penambahan ini termasuk di jalur-jalur tikus," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono pada 15 April 2021 lalu.

(wal)