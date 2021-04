JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membagikan kisahnya di media sosial usai menerima kunjungan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Sekda Sumedang Herman Suryatman di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

(Baca juga: Gempa Sukabumi Terasa hingga Jakarta, Anies: Jangan Panik!)

Dikatakan Anies, kedatangan Bupati dan Sekda itu merupakan bentuk silahturahmi untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang antara Pemkab Sumedang dengan Jakarta.

PT Foodstation Tjipinang Jaya saat ini memang sudah memiliki gudang di Sumedang. Selain kerja sama pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta, Pemkab Sumedang juga menawarkan kerja sama di bidang investasi dan pariwisata.

(Baca juga: Duka KRI Nanggala 402 Kembali Dijadikan Lelucon, Netizen: Segera Tangkap!)

"Kami menyambut baik kesempatan berkolaborasi yang lebih luas dengan Kabupaten Sumedang. Insya Allah setelah Lebaran ini kita mulai jajaki peluang-peluang baru yang saling menguntungkan bagi Jakarta dan Sumedang," tulis Anies dalam akun instagramnya @aniesbaswedan dikutip Rabu (28/4/2021).

Lebih dari 5.524 warganet menyukai postingan Gubernur Anies dan memberikan kesimpulan bahwa Jakarta di tangan Anies adalah kota kolaborasi.

"Jakarta Kota Kolaborasi," tulis @deadarmawan_

Hal senada diungkapkan @i_srifajar_ "Jakarta Kota Kolaborasi,"

Akun lainnya @monsieur.chalsus mmenucapkan sukses kepada Gubernur Anies yang terus berupaya berkolaborasi dengan pemerintahan lokal.

"Collaborative cooperation betwen local governments is always essential to support local development, well done Pak!," ujarnya.

(fmi)