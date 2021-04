BOGOR - Sebanyak 12.184 orang tenaga didik di wilayah Kota Bogor sudah menjalani vaksinasi Covid-19 tahap 1 dan tahap 2. Jumlah tersebut terhitung mencapai 80 persen dari total sasaran tenaga didik.

"Kita sudah mulai vaksinasi sejak Maret secara massal dan terakhir sudah 12.184 tenaga didik sudah divaksin dosis 1 dan 2," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno dalam keterangannya, di Balaikota Bogor, Rabu (28/4/2021).

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga didik by name by adress Kota Bogor sebanyak 15.240 orang. Mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.

Rinciannya, untuk tenaga didik tingkat TK, SD dan SMP total yang sudah divaksin 8.333 orang. Kemudian, tingkat SMA, SMK dan MA sebanyak 1.997 orang dan tingkat perguruan tinggi 1.802 orang.

"Sekitar 20 persen yang belum divaksin kami rencanakan setelah Lebaran kita mendapatkan droping vaksin. Insya Allah kita utamakan untuk tenaga pendidik sehingga bulan Mei target 100 persen mudah-mudahan bisa tercapai," harap Retno.

Hanya saja, Kota Bogor mempunyai keterbatasan vaksin. Saat ini, vaksin yang masih tersedia sekitar 22.000 yang masih diprioritaskan bagi lansia.

"April kita tidak mendapatkan alokasi vaksin dan saat ini proses vaksinasi saat ini masih prioritas bagi lansia. Mudah-mudah alokasi vaksin tiba dan dikhuskan kepada tenaga didik," pungkasnya.

