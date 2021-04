JAKARTA - Hoaks babi ngepet yang terjadi beberapa hari terakhir melambungkan nama Kota Depok. Hingga siang tadi, tercatat kata 'Depok' menjadi trending di media sosial twitter.

Sejumlah warga net kemudian mengaitkan peristiwa di Depok dengan sejumlah peristiwa lainnya. Mulai dari kehadiran fenomena Ayu Ting Ting hingga begal.

Hal ini terlihat di jagad twitter, tercatat 26,2 ribu telah mencuit nama Depok hingga melambungkan kata ini menjadi yang tertinggi kedua setelah hastag #KKBMusuhNegeri.

"Ngakak depok is the new bekasi gantian dibully netizen," cuit @akanseleseai, Kamis (29/4/2021).

Dalam postingannya, si akun @akanselesai juga melampirkan timeline sejarah Depok yang dimulai dari kelahiran Ayu Ting Ting di tahun 1992, lalu fenomena mistis lainnya, seperti kuntilanak, tuyul, vampir, kolor hijau, hingga kelahiran begal di tahun 2012.

Selain itu, sejumlah warga net juga menyayangkan sikap warga depok yang mudah percaya dengan hoax, khususnya berkaca dari kasus babi ngepet.

"Ngabuburit nya warga Depok nyebarin hoax," kata @hhmka.

"Sedih bener baca pelaku hoax babi di Depok. Katanya biar lebih terkenal namanya setelah nangkep babi ngepet. Ngakunya ustadz pula. Sekarang terkenal kan pak bukan cuman di Depok. masuk tipi koran yutub dll," tambah @m_iqbaljr.

(kha)