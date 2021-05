BEKASI - Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota, membubarkan puluhan remaja yang hendak melakukan sahur on the road di jalan protokol Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/5/2021) dinihari.

Satu persatu kendaraan para remaja yang hendak melakukan sahur on the road dilakukan pemeriksaan oleh petugas tim patriot dan petugas tidak menemukan senjata tajam atau barang yang berbahaya. Petugas langsung membubarkan dan menggiring peserta on the road ini ke wilayah Bekasi Utara.

Namun, saat menggiring para remaja ini, petugas dikejutkan dengan sekelompok remaja lainnya yang menghadang petugas dengan membawa senjata tajam jenis celurit di Jalan Perjuangan, Teluk Buyung, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Petugas langsung bergerak cepat sigap dan menangkap seorang remaja yang membawa senjata tajam. Sedangkan, rekan-rekan pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran pelaku.

Kepala Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota, Aiptu Bambang mengatakan, usai adanya laporan dari warga tentang adanya sekelompok remaja yang hendak melakukan sahur on the road, Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota langsung bergegas ke lokasi dan membubarkan sekelompok remaja yang hendak melakukan sahur on the road.

“Namun saat kita hendak menggiring remaja yang sahur on the road , petugas dihadang oleh sekelompok remaja yang menggunakan senjata tajam. Satu pelaku sudah diamankan,”ujar Bambang

Ditambahkannya, untuk penyelidikan lebih lanjut petugas langsung membawa remaja yang membawa senjata tajam ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dan kasus tersebut kini ditangani Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota.

(fmi)