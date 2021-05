BEKASI - Anak anggota DPRD Kota Bekasi, AT (21) sempat bersembunyi di wilayah Kawasan Cicaheum, Kiracondong, Kota Bekasi usai ditetapkan daftar pencarian orang (DPO) oleh Polresta Bekasi.

(Baca juga: Buron Kasus Pemerkosaan, Anggota Dewan Serahkan Anaknya ke Polisi)

Setelah ditetapkan menjadi buronan karena dugaan kasus pemerkosaan, pihak keluarga langsung menjemput AT dan menyerahkan kepada pihak kepolisian.

Demikian diutarakan Bambang Sunaryo, kuasa hukum Anggota DPRD Kota Bekasi, IHT. Menurut Bambang, keluarga korban melakukan penjemputan sendiri yang dilakukan pada Kamis (20/5) malam. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya AT dibawa ke Bekasi.

"Proses penyerahan AT adalah kami jemput di Bandung, di daerah Bandung, sampai di sini kita kurang lebih tadi jam 4, langsung diserahkan kepada penyidik kepolisian," kata Bambang di Mapolres Metro Bekasi Kota, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (21/5/2021).

(Baca juga: Serda Ucok Dikabarkan Masuk Satuan Intelijen, Ini Keistimewaan Grup 3 Sandhi Yudha Kopassus)

Sebelum menemui AT, Bambang menjelaskan telah lebih dulu menjalin komunikasi dengan polisi untuk memberitahu lokasi keberadaan AT. Hal itu dilakukannya agar AT tak dijemput paksa lantaran pihak keluarga ingin terlebih dahulu membujuk AT untuk menyerahkan diri.

"Saya sampaikan ke kanit Jatanras, 'Pak, izin, malam ini kami sedang menjemput saudara AT di suatu tempat, tolong pasukan ditarik, saya bertanggung jawab, saya akan serahkan bersama orang tuanya AT untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana sesuai dengan laporan seseorang'," ungkapnya.

Proses komunikasi berjalan baik, AT kemudian pasrah saat dibawa oleh ayahnya yang merupakan anggota dewan. Pihak keluarga langsung membawa AT ke Mapolrestro Bekasi Kota."Proses satu setengah jam, saya bersama orang tuanya menyerahkan AT kepada kanit jatanras," jelasnya.

Hingga kini, AT masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestro Bekasi Kota. Siang ini rencananya polisi akan menggelar rilis penangkapan AT yang jadi tersangka kasus persetubuhan dan perdagangan orang dengan korban seorang bocah berinisial PU (15).

(fmi)