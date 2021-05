JAKARTA - Semenjak pandemi virus corona (Covid-19), bersepeda menjadi salah satu kegiatan yang cukup diminati masyarakat. Pagi-siang-malam, cukup ramai ditemukan orang-orang bersepeda lalu lalang di jalanan. Bersepeda kini tampaknya bukan lagi sekadar olahraga, tapi juga menjadi gaya hidup masyarakat.

Namun, dari maraknya kegiatan bersepeda belakangan ini, ada beberapa kejadian yang viral dan menjadi sorotan publik. Mulai dari pesepeda yang kesal karena jalurnya dipakai motor atau juga pemotor yang kesal karena pesepeda berada di luar jalurnya.

Okezone merangkum sejumlah kejadian yang melibatkan pesepeda yang berujung viral di media sosial (medsos) seperti berikut ini :

1. Pemotor acungkan jari tengah ke arah pesepeda

Beberapa waktu lalu, seorang pengendara motor berpelat Kebumen (AA) menyita perhatian masyarakat. Foto ketika dirinya mengacungkan jari tengah ke rombongan pesepeda viral di media sosial (medsos).

Potret itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter @samartemaram pada Kamis (27/5/2021). Memberikan keterangan berbau sarkastik pada unggahannya tersebut. “Berani-beraninya sama pejuang antipolusi ibu kota,” tulis pemilik akun.

Meski terkesan arogan, banyak warganet sependapat dan mendukung tindakan pemotor itu. Mereka merasa jengah dengan para pesepeda yang tidak tertib seperti yang ada di dalam foto tersebut. Merreka menilai, pesepeda juga harus menghargai aturan yang ada, dengan tertib bersepeda di jalur yang sudah diberikan.

“Pengendara plat AA ini termasuk kategori yang beringas di jalan. Liar dan biyayakan. Biasanya malah bikin emosi pengendara lain di deketnya. Tapi kalo sampe mereka yang emosi gara-gara kelakuan pengguna jalan lain, berarti jalanan sedang tidak baik-baik saja,” tulis akun @nkst**

2.Terobos lampu merah, para pesepeda ini dikecam komunitas sepeda

Tingkah oknum pesepeda yang seakan eksklusif dan tak ingin mematuhi aturan yang ada membuat warganet geram. Tak hanya warganet, bahkan komunitas sepeda sendiri juga ikut geram akan tindakan para oknum yang egois ini.

Terbaru, telah viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan segerombolan pesepeda menerobos lampu merah dengan santainya. Kejadian ini sempat terekam dan diunggah ulang oleh akun Instagram @b2w_indonesia pada (29/5/2021).

Komunitas sepeda, Bike to work lewat Instagramnya, secara terang-terangan mengecam tindakan arogan dan egois oknum pesepeda itu. Mereka turut mengimbau pesepeda lainnya tidak mencontoh hal tersebut.

“Jika kita ingin berbicara soal peradaban baru yang lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih sehat, berorientasi pada kebaikan, maka yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah ADAB dan akhlak kita sebagai manusia,” tuturnya.

“Hindari perilaku seperti video di atas. Jika di rumah tegas mengajarkan disiplin pada anak, mestinya konsisten juga dilakukan di jalanan. Jangan mencelakakan orang lain,” ucapnya dalam keterangan video.

3.Ngadem di minimarket, pesepeda ini dikecam warganet

Telah viral sebuah video Tiktok yang memperlihatkan sekelompok pesepeda duduk bergerombol di lantai sebuah minimarket. Mereka tampak lelah dan sedang mendingankan diri di depan sebuah mesin pendingin minuman.

Video ini diunggah ulang ke Twitter oleh pemilik akun @krisnamp4 pada Sabtu (29/5/2021) lalu. Video aslinya tampak sudah dihapus dan tidak dapat ditemukan pada kanal Tiktok.

“Only cyclist can relate. Hot weather outside, combine with cold minimarket floortile, with a breeze cold air from drinks refrigerator. Beat me if you can. (Hanya pesepeda yang bisa mengerti. Cuaca panas di luar, berpadu dengan ubin lantai minimarket yang dingin, dengan hembusan udara dingin dari lemari es minuman. Coba kalahkan aku kalau bisa),” bunyi video tersebut.

Video pendek itu mendapat respons negatif dari warganet. Hujatan dan kritikan pun terdatangan menanggapi video itu. Salah satunya warganet yang melayangkan kritik kerasnya adalah pemilik akun @nao*ran.

“Jorok bet anjir. Dah keringetan bau, nongki di alfa lesehan. Kek gapunya duit aja nongki tempat laen,” ujarnya. (Timothy Putra Noya)