JAKARTA - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menutup permanen Hotel Wisma Prima yang beralamat di Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat. Penutupan tersebut dilakukan diduga sebagai praktik prostitusi online yang melibatkan puluhan orang pada Kamis 20 Mei 2021.

"Setelah parekraf membuat rekomendasi kemudian menyerahkan ke Satpol PP DKI Jakarta tertanggal 24 Mei 2021 untuk melakukan penutupan Hotel Wisma Prima," kata Kepala Bidang PPNS Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Eko Saptono di lokasi, Senin (31/5/2021).

Eko mengatakan, pihaknya tidak hanya menutup permanen kegiatan, tapi juga mencabut izin melalui Dinas PTSP.

"Yang kami lakukan itu permanen izin dicabut oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) artinya sudah tidak ada atau tidak boleh kegiatan disini," lanjutnya.

Sementara itu, awal mula penutupan ini sendiri dilakukan Polda Metro Jaya pada Kamis (20/5) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penggerebekan dilakukan lantaran petugas mencurigai aktivitas prostitusi online di dalam hotel.

Dari hasil penggerebekan itu, 34 orang berhasil diciduk. Puluhan orang itu terdiri atas pria dan wanita. Beberapa diantaranya masih dibawah umur yakni usia 16 hingga 17 tahun. Mereka diduga terlibat praktik prostitusi online atau open Boking Out (BO).

Selain itu polisi juga meringkus seorang pria yang diduga Joki dan beberapa orang yang diduga tengah bertindak cabul di hotel tersebut dengan anak di bawah umur.

Adapun barang bukti hasil penggerebekan berupa uang tunai sebesar Rp450 ribu, alat kontrasepsi, tagihan hotel dan juga ponsel.

Mereka dijerat Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 UU RI No 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP.

(aky)