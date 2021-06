JAKARTA - Monumen Nasional alias Monas ternyata tak hanya dapat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Namun di kedalaman laut Kepulauan Seribu ternyata ditemukan Tugu Monas. Tentunya dalam bentuk replikanya saja.

Salah satu replika Monas yang cukup terkenal dapat ditemui ketika melakukan penyelaman di sekitar Pulau Pramuka, salah satu pulau di Kepulauan Seribu.

"Tepatnya di Pulau Pramuka, tugu setinggi 2,5 meter ini dibangun pada perayaan Coral Day sebagai bentuk wujud pelestarian terumbu karang dan biota laut,"tulis akun instagram @dishubdkijakarta dikutip Rabu (16/6/2021).

Untuk dapat melihat tugu monas ini secara langsung, pengunjung harus menyelam terlebih dahulu sedalam 15 meter.

Dilansir dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, penanaman miniatur Tugu Monas tersebut dilakukan sejak 2016 oleh Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo bersama ratusan penyelam domestik maupun mancanegara.

Penanaman miniatur di taman wisata bawah laut ini merupakan bagian dari kegiatan The Association for International Sport for All (Tafisa) Games 2016.

