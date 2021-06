JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan bahwa Pemprov DKI meningkatkan 13 kali lipat persyaratan minimal vaksin yang disepakati oleh WHO.

"Dari 150an sampel per minggu per hari yang kita siapkan 150-an kita bisa melampaui standar WHO," ujar Anies di Webinar BPK Seri III (17/6/2021).

"Jadi WHO miliki standar 1.000 per 1 juta penduduk, jadi di Jakarta ini ada 10,6 Juta penduduk maka kita harus lakukan testing sebanyak 10.600 orang per minggu. Jadi digenjot kemampuan testing," pungkas Anies.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan agar target 100.000 vaksinasi per hari bisa terwujud. "Alhamdulilah sekarang vaksin pasokannya cukup, dikirim kemenkes volume-nya banyak, Pemprov DKI, Polri, TNI bersama-sama menggunakan kapasitas terpasang untuk vaksinasi agar rata-rata perhari 100.000 vaksinasi," ujar Anies.

Ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk menyediakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat DKi Jakarta. "Di sisi lain, vaksinasi, kita genjot vaksinasi, mulai sistemnya, aplikasinya, tenaga medisnya, lokasinya," tutur Anies.

Ia berharap bisa menunaikan target vaksinasi pada bulan Agustus mendatang. "Sehingga dalam satu hari kita bisa vaksinasi sebagai Kapasitas terpasang adalah 158.000 orang divaksin per hari," tutur Anies.

(kha)