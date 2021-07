TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang mendirikan posko pengisian oksigen gratis untuk warganya. Sebelumnya, posko pengisian oksigen gratis juga telah beroperasi khusus untuk fasilitas kesehatan.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menjelaskan, pihaknya ingin memastikan stok oksigen terjamin bagi warga yang sakit. Warga yang kesulitan mendapat pasokan isi ulang gas oksigen untuk kebutuhan keluarga atau pasien yang sedang terpapar Covid-19 bisa mendapat oksigen gratis dengan membawa KTP Kota Tangerang dan tabung kosong.

"Alhamdulillah kita dapat bantuan 1.000 meter kubik pasokan gas oksigen yang bisa didapatkan secara gratis tidak ada biaya apapun. Cukup bawa KTP Kota Tangerang dan tabung kosong," ujar Wali Kota, Selasa (13/7/2021).

Arief menambahkan, pengisian gas oksigen yang dilaksanakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang dibagi menjadi 2 sesi dalam satu harinya. Masyarakat bisa mendaftar secara online untuk mendapatkan jadwal pengisan sesuai ketersedian kuota per hari dengan maksimal pengisian tabung oksigen ukuran 1 meter kubik per orang dan kapasitas 200 tabung per hari.

"Kita buat 2 sesi pagi dan siang supaya tidak terjadi kerumunan dan masyarakat bisa mendaftar terlebih dahulu secara online" ungkapnya.

Sebagai Informasi, jadwal pengisian gas oksigen dimulai pada hari Rabu, 14 Juli 2021 pukul 09.00 - 16.00 WIB. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa mengakses laman covid19.tangerangkota.go.id/permohonan_oksigen/pendaftaran atau informasi lebih lengkap bisa melalui media sosial instagram Prokomp Kota Tangerang.

