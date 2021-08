JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), menjelaskan mengenai tingkat kematian akibat virus corona (Covid-19) di Jakarta. Menurutnya, sekarang jumlahnya lebih sedikit dari sebelumnya.

"Tingkat kematian sesungguhnya kalau menurut data turun ada di 1,5 persen. Memang dalam dua pekan ada di atas 100, tapi jauh lebih turun dari sebelumnya," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/8/2021).

"Sebelumnya pernah sampai 300 per hari, 200 per hari, 100 per hari. Jadi ini angka cukup signifikan penurunan juga BOR datanya menurun dari sebelumnya sampai antre di selasar IGD sekarang itu tinggal 50 persen masih di rumah sakit dan terisi. Ruang ICU tinggal 76 pesen. Jadi turun cukup drastis," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu berharap penyebaran Covid-19 di Ibu Kota bisa menurun selama PPKM Level 4 ini diterapkan.

"Mudah-mudahan beberapa hari ke depan turun lagi. Kita berdoa, kita kerja bersama-sama dengan semua stakeholder dan semua instansi yang terlibat dan juga masyarakat mari kita dukung semua kerja-kerja bersama ini untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di DKI," ujarnya.

Terakhir, ia menegaskan, kematian akibat Covid-19 paling banyak terjadi di rumah sakit. Bukan saat warga menjalani isolasi mandiri di rumah.

Baca Juga : Satgas Covid-19: Tingkat Kepatuhan Memakai Masker Lebih Tinggi Dibandingkan Menjaga Jarak

"Yang paling banyak kematian masih di rumah sakit daripada isoman," katanya.

(erh)