JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menganggap remeh protokol kesehatan meskipun kasus Covid-19 yang mulai melandai di Jakarta.

Diawali dengan pembahasan Anies mengenai kebijakan WHO yang menetapkan standar bahwa 1 orang di tes per seribu penduduk setiap minggu.

"Di Jakarta ini, dengan penduduk 10,6 juta, maka harus ada 10.600 orang dites per minggu atau 1.500 orang dites per hari. Nah, Jakarta secara konsisten mendorong jumlah tes berlipat-lipat di atas standar WHO," ucap Anies dalam akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

Selanjutnya, Anies menjelaskan bahwa saat kenaikan kasus gelombang kedua, Jakarta pernah melampaui standar tes Covid-19 yang ditetapkan WHO yakni sebanyak 24 kali lipat.

“Kini saat pandemi mulai turun, kebutuhan tes kita juga ikut turun. Jumlah tes di Jakarta masih di kisaran belasan kali lipat di atas standar WHO. Kita terus jaga," ucapnya.

"Jakarta dalam seminggu terakhir ini mencapai lebih dari 11 orang per seribu penduduk per minggu. Ini jauh melebihi," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Anies menjelaskan mengenai data positivity rate Corona di Jakarta. Menurut data tersebut, terjadi penurunan positivity rate yang drastis. Positivity rate di Jakarta berada di angka 7 persen pada 12 Agustus 2021. Selain itu, pada 8 Juli 2021 yang berada di angka 48 persen.

"Kita harus mengejar agar tingkat positivitas ini di bawah ambang batas ideal yaitu 5%," ucapnya.

Anies mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan membatasi mobilitas meskipun kasus Covid-19 melandai. Ia menyebut kemenangan melawan pandemi Covid-19 sudah di depan mata, jangan berikan celah untuk gelombang kasus berikutnya.

“Kemenangan sudah di depan mata, sudah dekat. Tapi, tidak boleh terlena, tidak boleh terburu-buru beraktivitas sebebas-bebasnya. Jangan meninggalkan kewajiban untuk menjaga prokes. Kemudian tetap mengurangi mobilitas dan jangan membuka ruang terhadap munculnya gelombang berikutnya, menyia-nyiakan usaha yang sudah berjalan luar biasa sebulan kemarin," kata Anies

(kha)