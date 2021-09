JAKARTA - Selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta, pesepeda tidak diperbolehkan melintas di kawasan Sudirman-Thamrin meskipun kasus Covid-19 di Ibu Kota mulai melandai.

(Baca juga: Saat Air Mata Bung Karno Tumpah Usai Teken Hukuman Mati untuk Sahabatnya)

Pantauan MNC Portal, pagi di lapangan, aktivitas berolahraga masyarakat hari ini terlihat ramai. Tampak juga pesepeda berada di Thamrin khususnya di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI).

Para pesepeda itu terlihat berfoto di pinggir bundaran HI. Selain itu, terlihat petugas keamanan yang sedang berjaga di bunderan HI. Tak jarang petugas menegur pesepeda yang melintas di bunderan HI.

(Baca juga: Waspada! Indonesia Akan Alami Posisi Tertinggi Matahari)

"Jangan lewat jalur sini," tegur petugas ke pesepeda di bunderan HI, Minggu (5//9/2021). "Silakan setelah berfoto di bunderan HI dipersilakan untuk kembali lagi,".

Adapun masyarakat yang sedang berolahraga di kawasan bunderan HI tampak kebanyakan menggunakan masker. Namun, ada juga yang tidak tertib menggunakan masker. Mobilitas kendaraan pun terlihat ramai lancar. Tidak terjadi kemacetan di bundaran HI.

(fmi)