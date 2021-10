BEKASI – MNC Peduli menggandeng Essilor untuk mengadakan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis kepada ratusan anak di Yayasan Diakoneia Modern (KDM) di Jalan Raya Rawa Dolar, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Selasa (5/10/2021).

Pemeriksaan dan pembagian kacamata gratis ini merupakan dalam rangka hari penglihatan sedunia.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 300 anak mengikuti kegiatan pemeriksaan mata dan mendapatkan kacamata secara gratis yang sudah disiapkan.

”Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis diharapkan dapat menunjang aktivitas belajar para anak,” kata Head Corporate Secretary 3 TV-RCTI+, Tony Adrianto di Bekasi, Selasa (5/10/2021).

Ditambahkannya, kegiatan kali ini untuk memperingati hari penglihatan dunia, yang jatuh pada hari ini yang diperingati setiap minggu kedua bulan Oktober dikenal dengan nama World Sight Day dan tahun ini tema yang diangkat adalah ‘Mata Sehat, SDM Unggul’.”Kegiatan ini berkelanjutan, dengan targetan anak jalanan dan anak kurang mampu,” ucapnya.

Tony melanjutkan, kegiatan ini bergerak atas mirisnya saat ini kesehatan mata justru menurun, karena banyak anak yang masih di bawah umur mengalami masalah penglihatan, seperti minus, hal ini diakibatkan karena penggunaan gadget yang berlebihan. Untuk itu, MNC Peduli menggandeng Essilor mengadakan kegiatan ini diseluruh Indonesia.

Data dari International Agency for the Preverency of Blindness, tercatat sekitar 253 juta jiwa mengalami gangguan penglihatan dengan rincian 217 juta mengalami MSVI (moderate and severe visual impairment) alias memiliki gangguan penglihatan sedang dan berat serta 36 juta mengalami kebutaan.

Untuk membantu mendeteksi gangguan penglihatan sedini mungkin, MNC Peduli melalui MNC Media bekerjasama dengan Essilor/produsen lensa kacamata mengadakan kegiatan pemerikasaan mata dan pembagian kacamata gratis.”Ada 300 anak di cek Kesehatan matanya, jika bermasalah akan diberikan kacamata agar bisa beraktivitas seperti biasanya,” ungkapnya. Country Marketing and EPS Manager Essilor, Dailami aziz mengatakan, kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis ini memang sering dilakukan bersama MNC Peduli, dan kegiatan di KDM ini memang salah satu agenda rutin yang dilakukan bersama.”Tadi ada sekitar 300 anak yang diperiksa kesehatan matanya, kita siapkan juga kacamata gratis,” katanya. Menurut dia, Kerjasama dengan MNC Peduli sudah terjadi sejak 2016 lalu, dan kegiatan seperti ini sudah dilakukan diseluruh wilayah Jabdodetabek dengan targetan anak – anak usia produktif dengan alat pengecekan yang canggih.”Selama Kerjasama dengan MNC Peduli, kami sangat senang, sudah banyak anak yang kita bantu Kesehatan matanya,”pungkasnya.