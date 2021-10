JAKARTA - Franchise sandwich populer Subway baru-baru ini resmi dibuka di mall Cilandak Town Square (Citos), Jumat (15/10/2021).

Di hari pertama pembukaan, restoran ini sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat. Namun, mengingat masa Pandemi Covid-19 masih belum usai, banyak yang mempertanyakan animo masyarakat terkait kerumunan ini. Salah satunya adalan akun Twitter @nuicemedia.

Sambil mengunggah foto keramaian Subway Citos, akun ini juga mengirimkan cuitan yang mempertanyakan kehebohan masyarakat terhadap cabang baru subway. Tidak hanya itu, kerumunan juga terlihat tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya adalah menjaga jarak.

"Y’all know we’re crazy about Subway subs but … what social distancing?" cuit dia.

Pernyataan dari akun ini menuai banyak komentar dari warganet yang juga menanyakan hal sama dengan akun dengan followers berjumlah 113 ribu tersebut.

"Kenapa si orang pada rela ngantri begini dan rela desakan gitu? Kenapa ga sabar aja dulu bentar hbs itu ntaran belinya kalo hype nya udah mendingan," tanya akun @randomretriever. "apakah ini akan berakhir seperti BTX x McD?" kata akun @opan_mustopah mengacu kepada kejadian BTS meal yang membuat kerumunan beberapa bulan silam. "Kayak nggak ada hari esok aja," ujar akun @kusumastianto.