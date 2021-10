JAKARTA - Pembukaan restoran cepat saji Subway di Cilandak Town Square (Citos), Jakarta Selatan hari ini, Jumat (15/10/2021) menimbulkan kerumunan panjang. Foto-foto antrean warga banyak diunggah dan viral di Twitter.

Salah satunya akun @nuicemedia yang menyoroti kerumunan tanpa penerapan protokol kesehatan. “Y’all know we’re crazy about Subway subs but … what social distancing?” tulisnya.

Dalam foto tersebut terlihat warga mengantre tanpa menjaga jarak. Padahal saat ini masih berlaku penerapan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Banyak yang menyayangkan sikap ‘latah’ masyarakat. Padahal, jika bersabar sedikit, antrean tersebut tak bakal terjadi.

“Kenapa si orang pada rela ngantri begini dan rela desakan gitu? Kenapa ga sabar aja dulu bentar hbs itu ntaran belinya kalo hype nya udah mendingan,” heran @randomretriever.

Baca juga: Viral Pria di Kalideres Maki Emak-Emak, Polisi: Sedang Ditindaklanjuti

“Was in Citos for another errand today aaaand the queue! sampai yang ngantri di distance di dua jembatannya. I miss Subway’s sandwich but imma wait until this calms down haha 2 bulan lagi kali ya,” tulis @ai_iap.

(qlh)