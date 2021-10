JAKARTA - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan kondisi Covid-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada hari Rabu (20/10/2021) DKI Jakarta mencatat pengurangan sebanyak 39 kasus aktif Covid-19, sehinga totalnya menjadi 1.259 pasien.

"Jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 39 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 1.259 (orang yang masih dirawat/ isolasi)." ujar Dwi Octavia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021)

Dwi memaparkan, bahwa pada hari ini juga dilakukan tes Polymerase chain reaction (PCR) kepada sebanyak 22.453 orang, dengan hasil 103 positif dan 22.350 negatif. Sementara, untuk metode Antigen kepada sebanyak 27.237 orang, dengan hasil 12 positif dan 27.225 negatif.

Secara total kasus konfirmasi Covid-19 di DKI Jakarta yakni sebanyak 860.461 kasus. Sementara, dari keseluruhan kasus positif total total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 845.650 orang.

"Dengan tingkat kesembuhan 98,3 persen dan total 13.552 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4 persen," ungkap Dwi.

Lalu, untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta berada pada angka 0,6 persen. Adapun secara total persentase kasus di DKI Jakarta yakni 12,9%.

Untuk diketahui, WHO menargetkan terdapat sebanyak 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen). Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 133.222 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 624.638 per sejuta penduduk," pungkas Dwi.