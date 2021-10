TANGERANG - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan Kota Tangerang saat ini masuk level 1 PPKM berdasarkan asesment situasi Covid-19 Kementrian Kesehatan per 26 Oktober 2021.

Tercatat bahwa konfirmasi Covid-19 mencapai 1,10 persen dan pasien rawat inap di rumah sakit di angka 0,18 persen serta kasus kematian berada pada angka 0,04 persen.

"Kota Tangerang masuk level 1 penyebaran COVID-19 berdasarkan asesment kementrian kesehatan. Semoga hasil ini bisa dipertahankan terutama untuk tracing atau rasio kontak eratnya," ujarnya pada Jumat (29/10/2021).

Selain itu, Dinas Kesehatan pun terus gencar melakukan tracing dengan positivity rate testing 0,16 persen, rasio kontak erat konfirmasi per minggu 14,78 dan treatment BOR per minggu 2,26. Sementara itu, berdasarkan data per tanggal 28 Oktober 2021 tercatat untuk kasus aktif ada 30 orang, yang sembuh 29.845 orang dan angka kematian 492 orang.

"Kasus Covid-19 memang terus turun, tapi masyarakat jangan sampai lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Tetap jaga prokes dan ikuti aturan yang ada," imbau Wali Kota. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni mengatakan capaian vaksinasi hingga tanggal 28 Oktober 2021 yakni 1.322.944 orang untuk dosis pertama dan 938.545 untuk dosis kedua. Target vaksinasi di Kota Tangerang yakni 1.479.301 orang. "Capaian vaksin dosis pertama sudah 89,4 persen dan dosis kedua sudah 63,4 persen. Kita terus optimalkan kegiatan vaksinasi apalagi PTM tingkat SD sudah berjalan dan wali murid harus vaksin jika anaknya ingin belajar tatap muka sebagai syarat," ujarnya.