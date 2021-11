JAKARTA - Guna meningkatkan pelayanan transportasi umum massal yang semakin terintegrasi, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan kembali rute Epicentum – Kota Kasablanka (6Q). Namun, layanan dilakukan modifikasi rute menjadi Dukuh Atas – Kasablanka via Epicentrum Raya (6Q).

Selain merupakan salah satu penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan, seiring dengan ditetapkannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta menjadi level 1 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, reaktivasi ini sekaligus sebagai bentuk konsistensi Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jangkauan yang semakin luas lagi.

“Rute ini sebelumnya sempat kami hentikan sementara guna menekan penyebaran virus Covid-19 di sektor trnsportasi publik, khususnya Transjakarta. Namun, mulai hari ini, rute tersebut beroperasi dan melayani masyarakat dengan modifikasi rute untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Angelina Betris, Kamis (18/11/2021).

Untuk rute ini kata Betris, Transjakarta menyiapkan sebanyak 5 (lima) unit armada medium yang akan melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 wib. Untuk menikmati layanan ini, pelanggan diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out pada alat Tap on Bus yang tersedia dengan tarif Rp. 3.500 sekali jalan.

“Dengan dilakukannya modifikasi ini, total layanan Dukuh Atas – Kasablanka via Epicentrum Raya (6Q) akan melayani sebanyak 29 titik pemberhentian pulang pergi,” katanya.

Selain itu menurut Betris, dengan modifikasi rute ini juga akan menjadikan Transjakarta semakin terintegarasi dengan angkutan umum massal lainnya. Misalnya penumpang MRT dan KRL yang turun di Dukuh atas bisa menikmati layanan transjakarta ke Kasablanka atau ke Epicentrum Raya. “Seperti kita ketahui bahwa Dukuh Atas merupakan salah satu titik bertemunya berbagai moda transportasi umum massal, dengan adanya Transjakarta rute Dukuh Atas-Kasablanca via Epicentrum Raya maka semangat intergrasi antar moda akan terlaksana dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi para pengguna transportasi umum massal di Jakarta,” paparnya. Berikut titik pemberhentian layanan Dukuh Atas – Kasablanka via Epicentrum Raya pulang – Pergi: 1. Kota Kasablanka 2. Palbatu 3. SDN Menteng Dalem 4. SMU 79 5. Bapedalda1 6. Bapedalda 2 7. EpiwalkEpicentrum 8. SebrangTheWave 9. Sebrang Kuningan Place 10. SebrangMultivisionTower 11. Puri Imperium 12. SimpangKawiRaya 13. Sebrang puskesmas setiabudi 14. Halimun 1 15. PD Pal Jaya 16. Halte Dukuh Atas 17. BusStopTosari/UOB 18. TamanKudus 19. Puskesmas Setiabudi 20. Simpang Kawi Raya 2 21. Kuningan Madya Dalam 22. MultivisionTower 23. Kuninganutama 24. The Wave 25. TMN Rasuna Tower 17 26. TMN Rasuna Tower 10 27. Puri Kasablanka 28. SDN Menteng Dalam 1 29. Kota Kasablanka Di luar itu, Transjakarta tetap menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika beraktivitas di luar rumah.