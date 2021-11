JAKARTA - Deddy Corbuzier bertanya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apakah dirinya 'kadrun'? Pertanyaan itu dilayangkan pada acara podcast Close The Door yang ditayangkan pada Rabu (24/11/2021).

"Bapak Anies Baswedan, saya punya pertanyaan yang paling berbahaya untuk Anda," ujar Deddy. Tampak wajah Anies terlihat penasaran dan menunggu pertanyaan lanjuta dari Deddy. "Pak Anies, Anda kadrun?" tanya Deddy.

Mendengar pertanyaan tersebut, Anies malah tersenyum, lalu bertanya kembali kepada Deddy apa sebenarnya 'kadrun' itu. "Kadrun itu apa sih sebenarnya?" tanya Anies. "Saya justru mau tanya. Itu kan di mana-mana Anda kadrun, katanya. Kadal gurun. Nah itu mendingan tanya orangnya," kata Deddy.

Kemudian, Anies pun langsung menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Anies juga menyarankan Deddy agar bertanya kepada orang yang menyebur dirinya 'kadrun'.

"Mungkin harusnya tanya sama yang nyebutin," ujar Anies. "Kalau saya merasa saya Anies Baswedan. Saya Anies Baswedan kalau ditanya. Who are you? Anies Rasyid Baswedan. Saya jawab begitu," lanjutnya.

Selanjutnya, Deddy menyebutkan kalau Anies sering diserang sebagai orang yang radikal dengan menggunakan agama untuk menang. Anies pun langsung menanggapi pernyataan dari Deddy tersebut. Dia berujar, bahwa dirinya tidak bisa mengatur pikiran orang tentang dirinya. Anies menyatakan bahwa dirinya hanya bisa mengatur tindakan, begitu pula dengan negara juga hanya bisa mengatur tindakan. "Saya nggak bisa mengatur pikiran bro Deddy, nggak bisa Yang bisa diatur itu adalah tindakan," ucapnya "Negara juga cuma bisa gitu, negara cuma bisa mengatur tindakan, tapi pikiran perasaan tidak bisa diatur," katanya.