JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan penanganan Covid-19 di Ibu Kota dalam acara diskusi WOMEN2WIN Public Webinar: Asian Renaissance In The Age of COVID-19.

Menurutnya, diskusi ini sangat hangat dan mencerahkan. Peserta bertukar gagasan mengenai pentingnya kerja sama regional untuk membangun ketahanan pasca pandemi COVID-19. Pandemi ini juga memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk bisa bangkit dan lebih.

"Berbagi pengalaman penanganan COVID-19 di Jakarta yang mengedepankan kolaborasi," tulis Anies di akun Instagramnya, Selasa (30/11/2021).

Dia menjelaskan, forum ini diikuti berbagai pemimpin perempuan Asia, merupakan bagian dari jejaring Global Asian Women Leaders Network (GAWLN). Sebuah program internasional yang bercita-cita untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih inklusif dan mengayomi di seluruh Asia, untuk menghadapi tantangan modern.

Sekaligus memperkuat jaringan dan merampingkan komunikasi antara para pemimpin perempuan.

"Kami juga menyampaikan harapan dan aspirasi untuk generasi muda dan para calon pemimpin masa depan di Asia," katanya.

Anies juga mengucapkan terima kasih kepada Wanita Berdaya Selangor bersama The Sasakawa Peace Foundation atas kesempatan dan diskusinya. Terima kasih untuk para pemimpin perempuan atas diskusinya. "Semoga menginspirasi dan membuka jalan bagi generasi pemimpin perempuan yang tangguh dan berkualitas tinggi di Asia," tutup Anies.