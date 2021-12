JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth atau Gubernur Terbaik untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, pada malam penghargaan People of The Year 2021 di sebuah stasiun televisi swasta.

Selain mengucap syukur, Anies mengatakan bahwa penghargaan tersebut sesungguhnya untuk seluruh warga Jakarta yang telah bekerja bersama untuk bisa bertahan dan maju di dalam suasana pandemi ini.

“Kami akan teruskan penghargaan ini kepada warga Jakarta dan sekaligus menjadi pesan kepada semua, bahwa ini adalah hasil kolaborasi,” tulisnya di akun Instgaram @aniesbaswedan, Selasa (2/12/2021).

Baca juga: Anies Tegaskan DKI Dukung Penyelenggaraan Presidensi G20

Anies juga bersyukur karena Jakarta diberkahi sumber daya yang begitu banyak. Karena itulah, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang bekerja untuk pembangunan di Jakarta.

“Tapi Pemprov DKI menjadi kolaborator, yang mengajak kepada semua pihak menjadi “co-creator” untuk membangun kota ini,” tulisnya.

(qlh)