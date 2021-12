JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi meluncurkan program Smart Change yang didanai oleh Uni Eropa dan merupakan kelanjutan dari proyek kota kembar dengan Berlin.

Kemitraan ini mendukung Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dengan mempercepat transformasi digital dan program transformasi kota 4.0 di Jakarta.

Sebagai salah satu pencapaian dari proyek “Smart Change”, Pemerintah Kota Jakarta dan Berlin menyelenggarakan Future City Forum 2021 yang bertujuan untuk memberdayakan ekosistem kewirausahaan di Jakarta.

Forum yang dikemas dalam 3 hari ini dilaksanakan guna memberikan wawasan dan paparan mengenai keterkaitan antar kegiatan di dalam proyek dan menghubungkan pemain ekosistem baik dari sektor publik dan swasta, organisasi nasional dan internasional dan lembaga akademis.

Future City Forum 2021 dilaksanakan bekerja sama dengan Prasetia Dwidharma & Dwidharma Media dengan topik “Resilient Entrepreneurship Ecosystem: An engine for job creation and inclusive growth in Indonesia”.

Kegiatan ini membentuk peluang menarik bagi yang ingin membangun koneksi dan menambah wawasan akan solusi baru dalam ekosistem kewirausahaan melalui beberapa presentasi karya, gelar wicara, dan demo day.

Pada hari pertama, forum secara khusus berfokus pada Jakarta sebagai lokasi inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Peluncuran gelombang pertama Future City Accelerators akan memberdayakan pengusaha, bisnis, dan lembaga pemerintah untuk menavigasi kemitraan publik-swasta di sektor perawatan kesehatan selama pandemi.

Thibaut Portevin, Kepala Kerjasama, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan bahwa Uni Eropa dengan senang hati mendukung kemitraan Jakarta Berlin yang memberdayakan pengusaha, pemerintah dan warga negara untuk bekerja bahu membahu untuk membentuk ekonomi yang inklusif dan digital. "Kami percaya bahwa masa depan akan dibentuk oleh jaringan global yang cerdas, dengan akses global kepada finansial, pasar, talenta, inovasi, infrastruktur, dan mitra strategis,” jelasnya. Hari terakhir akan ditutup dengan Demo Day dan Closing Ceremony dari Program Designer Lab, sebuah kegiatan Smart Change yang baru saja diluncurkan pada September 2021 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Demo Day kali ini akan menampilkan hasil kerja para Startup Support Organizations yang dikembangkan selama bootcamp yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021 dan memberikan sertifikasi kepada organisasi. Satu organisasi dari peserta yang tampil akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan program yang dipresentasikan untuk dikembangkan di kota dan wilayah lain di Indonesia melalui Make IT Alliance.