JAKARTA - DKI Jakarta terpilih untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi Urban Innovation Challenge (Tantangan Inovasi Perkotaan) yang diluncurkan oleh Utopia dan World Economic Forum’s new Centre for Urban Transformation. Kota Jakarta dipandang telah menunjukkan dukungan untuk pertumbuhan kewirausahaan dan startup.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, dalam Urban Innovation Challenge ini Pemprov DKI akan membangun Prototype Zone yang dapat menjadi salah satu solusi masalah perkotaan.

“Untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mempercepat pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, kami berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa Urban Innovation Challenge akan memelihara ekosistem inovasi perkotaan yang membentuk Jakarta sebagai kota yang layak huni,” kata Anies, Sabtu (11/12/2021).

Selain Ibu Kota, Bogotá, Buenos Aires, Dhaka, Lagos, Kigali, Nairobi, dan Rio de Janeiro yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kota-kota tersebut merupakan kota berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia dan memiliki tantangan dan peluang dari ledakan jumlah penduduknya.

Kompetisi yang baru dibuka ini bertujuan untuk mengaktivasi ekosistem 800 pengusaha perkotaan yang inovatif, investor, dan pemimpin di 8 kota besar dunia dalam rangka membentuk era masa depan perkotaan yang baru.

Pengusaha dan startup dari 8 kota tersebut didorong untuk mendaftar sebelum tanggal 22 Januari 2022. Para pemenang akan mendapatkan dukungan berupa peningkatan visibilitas, koneksi/akses dengan investor, sumber daya startup senilai lebih dari USD 25 ribu. Juga kesempatan untuk bergabung dengan Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia (Technology Pioneers of the World Economic Forum).

Juri dalam kompetisi ini adalah Iyinoluwa Aboyejii, General Partner Future Africa; Shin-pei Tsay, Director of Policy, Cities & Transportation Uber; Rajan Anandan, Managing Director Sequoia; Jennifer Musisi, Bloomberg Harvard City Leadership Initiative Leader in Residence; Nathan Blecharczyk, Co-Founder and Chief Strategy Officer Airbnb; Tim Brown, Chair IDEO; Shivani Siroya Founder and CEO Tala; dan Prem Ramaswami, President Urban Products Sidewalk Labs.

Bekerja sama dengan IDEO, Urban Us, dan URBAN-X, kompetisi ini akan disertai dengan program tiga bulan acara publik reguler untuk membangun kecerdasan kolektif dan menyatukan komunitas imajinatif untuk menjelajahi masa depan perkotaan. Pemenang akan diumumkan pada bulan Februari 2022 di Davos, Swiss, saat gelaran World Economic Forum (WEF) tengah berlangsung.

Sebagai informasi, Utopia merupakan komunitas inovasi perkotaan pertama di dunia yang fokus pada kota-kota berkembang. Tim Utopia yang berkantor pusat di San Fransisco, Amerika Serikat, terdiri dari pengusaha, desainer, teknokrat, peneliti perilaku, dan para ahli di bidang perkotaan.

