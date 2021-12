JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan program dari Pemprov DKI Jakarta yakni Christmas in Jakarta. Acara tersebut dalam rangka menyambut Hari Natal di tahun 2021 ini.

"Turut gembira bisa kembali menyaksikan Christmas in Jakarta tahun ini. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan komunitas dan warga mewujudkan semarak natal di ruang publik Ibu Kota. Rangkaian ‘Christmas in Jakarta’ kembali hadir dengan mengusung tema Harmony with History," kata Anies di akun Instagram miliknya, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: 135 Gereja di Jakbar Dijaga Ketat Polisi saat Natal

Ia juga menjelaskan, Christmas in Jakarta tahun ini tersebar di 15 ruang publik, antara lain Taman Fatahillah Kota Tua, Bundaran HI, Terowongan Kendal, Stasiun MRT Blok M, Halte Terintegrasi CSW, JPO Senayan, dan Simpang Susun Semanggi, dengan melibatkan 30 UMKM, serta 30 pengisi acara dari komunitas maupun warga.

"Perayaan ini sebagai penanda bahwa Jakarta berkeadilan bagi semua umat beragama, mengingat sejumlah perayaan keagamaan lainnya telah digelar sebelumnya, Jakarta Muharram Festival dan Festival Cahaya (Deepavali)," tambah Anies.

Baca juga: Jelang Nataru, Polda Jateng Aktifkan Tracing dan Tracking Pemudik

Anies juga mempromosikan produk UMKM yang dijual di Christmas Market. "Teman-teman bisa berbelanja di Christmas Market di Taman Fatahillah Kota Tua yang masih berlangsung hingga hari ini terakhir. Christmas Light Festival, pencahayaan dengan nuansa natal di fasilitas publik milik Pemprov DKI Jakarta dan gedung serta pusat perbelanjaan di Jakarta masih berlangsung sampai 1 Januari 2022," terangnya. Christmas Carol juga masih ada hingga hari ini terakhir, pada pukul 17.00-19.00 WIB. Ada 21 kelompok paduan suara yang tampil di 7 lokasi: di Bundaran HI, Terowongan Kendal, Stasiun MRT Blok M, Stasiun Tebet, Spot Budaya Dukuh Atas, Taman Lapangan Banteng, dan Taman Ismail Marzuki. Khusus hari terakhir ini juga ada penampilan Christmas Carol tambahan di Halte CSW dan Taman Rasuna. "Selamat menikmati suasana Natal di Jakarta sambil tetap menjaga protokol kesehatan," tutup Anies.