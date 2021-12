JAKARTA - Seorang pasien Covid-19 transmisi varian Omicron mencoba kabur dari karantina. Petugas pun melakukan penjemputan terhadap pasien tersebut di Apartemen Green Bay Condo, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketika dikonfirmasi soal kabar tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Dermawan mengungkapkan dirinya tengah menuju lokasi.

“Saya sedang on the way (dalam perjalanan),” kata Guruh saat dihubungi, Selasa (28/12/2021).

Sebelumnya, terkait kaburnya pasien Omicron lainnya juga dikonfirmasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia menjelaskan ada seorang pasien terkonfirmasi Omicron yang dikabarkan kabur dari fasilitas karantina di Indonesia, sempat dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes pembanding.

Baca Juga : Cegah Penyebaran Omicron, Menkes Minta Vaksinasi terhadap Lansia Dipercepat

"Kami lihat ada satu perempuan datang dari Inggris pada saat dia dites pertama positif," kata Budi, Selasa (28/12/2021).

(erh)