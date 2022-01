JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa saat ini di lima wilayah Administrasi DKI Jakarta memiliki satu lapangan sepak bola dengan rumput berstandar FIFA. Ia pun menegaskan lapangan tersebut gratis bagi siapa pun.

"Kita ini membangun lapangan sepak bola dengan standard rumput FIFA yang tersertifikasi di semua kota satu saat ini mudah mudahan mudah bisa lebih banyak saat ini ada lima," ucap Anies dalam Youtube Channel pribadi miliknya dikutip, Selasa (25/1/2022).

Anies pun mengingatkan agar jajaran Pemprov DKI tidak memungut biaya alias mengkomersialkan lapangan bola tersebut. Sebab, siapa saja bisa memakai fasilitas tersebut.

"Saya sampaikan kepada jajaran tempat ini standardnya FIFA tapi tidak boleh berbayar biarkan setiap klub bisa bermain dengan kesempatan yang sama first come first serve. Siapa saja bisa pakai secara gratis," ucapnya.

Baca juga: Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil Akan Hadiri Zulhas Award 2022

"Nah untuk menjaga itu saya minta tulisan yang besar sekali di tiap lapangan sepak bola itu. Bahwa lapangan ini dirancang dengan standard FIFA tapi tidak dikomersialkan, Pemprov DKI Jakarta tidak boleh mencari pendapatan dari fasilitas kelas dunia," tambahnya.

Kemudian, Anies berpesan dengan hadirnya lapangan berstandar FIFA hadir generasi baru di sepak bola dengan kualitas lebih baik.

Baca juga: Tingkatkan Gizi Warga Jakarta, Anies Luncurkan Beras Fortifikasi yang Lebih Sehat

"Dan pesannya gini anak anak itu boleh besar dan kecil di kampung yang sosial ekonomi terbatas tapi mereka punya kesempatan untuk bermain sepak bola di tempat yang fasilitasnya berstandard kelas dunia setara dengan stadion di dunia yang standard FIFA. Harapannya kita punya generasi baru di sepak bola dengan kualitas yang lebih baik," tuturnya. Lebih lanjut, Anies juga berpesan bahwa adanya fasilitas lapangan tersebut dapat menjadi ruang ketiga untuk berinteraksi. "Tapi lagi lagi ini kita tempatkan sebagai ruang ketiga karena kalau kita datang ketempat tersebut kita akan ketemu warga dari mana mana berdatangan berinteraksi ini ruang ketiga yang dibuat untuk memunculkan rasa kesetaraan," pungkasnya. Baca juga: Groundbreaking Pembangunan Masjid Baabul Khairat, Anies: Konsepnya Green and Blue dengan Kearifan Lokal