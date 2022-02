JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta umumkan penurunan kasus aktif covid-19 per tanggal 19 Februari 2022. Penurunan kasus aktif ini diketahui berdasarkan pemaparan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia.

"Jumlah kasus aktif di Jakarta hari ini turun sejumlah 1.747 kasus, sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 75.466 (orang yang masih dirawat/isolasi)," kata Dwi melalui keterangan, Sabtu (19/2/2022).

Dwi menyampaikan terkait tes PCR, dilakukan sebanyak 65.665 spesimen.

"Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 53.128 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 9.453 positif dan 43.675 negatif," ujarnya menambahkan.

Sedangkan tes antigen yang dilakukan pada Jumat (18/2/2022), mulai pukul 10.00 hingga 24.00 WIB sebanyak 3.157 orang dites.

"Hasil 365 positif dan 2792 negatif, meski data jumlah tes antigen hari ini di Jakarta sedang terkendala pada sistem NAR Kemenkes," kata Dwi.

Dwi membeberkan, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

"Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 1.031.739 dengan tingkat kesembuhan 92,0 persen, dan total 14.326 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,3 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8 persen," ujarnya menyampaikan perbandingan rincian persentase kasus di Jakarta.

Selain itu, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 373.600 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 879.035 per sejuta penduduk," katanya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu (19/2/2022) pagi hingga pukul 08.00 WIB, berkurang 66 orang. Kini pasien Covid-19 di Wisma Atlet tersisa 3.624 orang.

"Perawatan yang dilaksanakan secara intensif di Wisma Atlet dapat mempercepat proses penyembuhan yang berdampak pengurangan jumlah pasien," ujar Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego dalam keterangan tertulisnya.