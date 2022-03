JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota menangkap begal terhadap ibu hamil yang tengah mengendarai motor. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (8/3/2022).

"Keberhasilan Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korban ibu sedang hamil," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, Jumat (11/3/2022).

Ia menyebutkan dalam pengungkapan kasus tersebut, pihak Polresta Bekasi mendapatkan bantuan dari Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Kasus ini sempat viral. Dengan responsif kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dibantu Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengambil langkah untuk menangkap pelaku," kata Endra Zulpan.

Ia mengungkapkan, korban adalah FR (32), tinggal di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sementara para pelaku diketahui ada tujuh orang yang menggunakan sepeda motor dan sajam saat melakukan aksinya.

"Para pelaku ada 7 orang. Yang MA, MP, AS, RA, ND, NA, dan AS. Untuk kasus ini kita tidak menampilkan tersangka karena masih berusia di bawah umur," tutur Endra Zulpan.

Para pelaku dijerat Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Sedangkan beberapa barang bukti yang diamankan adalah clurit, pakaian, kemudian motor para pelaku dan korban.

Modus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para pelaku mencari korban berkeliling mencari sasaran. Setelah menemukan target kaum lemah perempuan, langsung dipepet, dan mengacungkan sajam.

BACA JUGA:Polisi Kantongi Identitas Komplotan Begal terhadap Ibu Hamil di Bekasi

"Jika korban melawan, mereka tidak sungkan-sungkan melukai. Jika tidak melawan akan dijatuhkan dan diambil motornya," tutur Endra Zulpan.

Sebagaimana diketahui, pembegalan terhadap bumil terjadi di Perumahan Dukuh Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, pada Selasa (8/3/2022) sekitar pukul 05.00 WIB. Korban seorang ibu hamil usia empat bulan dipepet dan didorong hingga jatuh dari motor. Peristiwa tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Ia diketahui sedang dalam perjalanan berangkat kerja kemudian dipepet oleh para pelaku yang berboncengan 3 motor. Para pelaku yang kebanyakan anak di bawah umur membawa sajam untuk mengancam korban dan kemudian menendang korban hingga jatuh dan membawa kabur sepeda motor.