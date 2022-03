JAKARTA- Tersangka kasus penyebaran foto dan video porno, Gusti Ayu Dewanti alias Dea Onlyfans, memenuhi wajib lapor ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2022). Menurutnya, itu adalah bentuk kooperatif dalam kasus pornografi ini.

Usai memenuhi laporan, Dea mengaku tak menduga jika video tersebut akan dikonsumsi bebas oleh khalayak jagat maya.

"Itu di luar dugaan," ujar Dea di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Senin (28/3/2022).

Menurut kuasa hukum Dea, Abdillah Syarifudin mengatakan, platform Onlyfans merupakan website yang sifatnya privasi. Berbeda dengan platform biasa yang mampu masuk ruang lingkup internet, sehingga dapat tersebar luas.

"Onlyfans itu bukan sesuatu yang sifatnya publik. Sifatnya sangat privat tidak bisa diakses sama semua orang. Jadi kalau konteks publik itu sendiri kalau menurut kami, publik itu bisa diakses dan dikonsumsi sama khalayak umum tanpa terkecuali," jelasnya.

Kendati demikian, Abdillah berharap, kasus yang terjadi pada Dea ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Mengingat, hukum terkait platform tersebut masih abu-abu di mata hukum

"Jangan sampai ada Dea-dea yang lain yang jadi korban atas ke abu-abuan atas permasalahan terkait onlyfans itu sendiri. Mengingat onlyfans itu sendiri tidak diatur, tidak diakui dan servernya juga gaada di indonesia" tuturnya.

Seperti diketahui, Dea sempat viral lantaran masuk ke podcast Deddy Corbuzier. Ia mengungkapkan perihal konten porno yang diproduksi dan didistribusikannya di situs OnlyFans.

Pada podcast itu Dea mengungkapkan per subscriber di OnlyFans dihargai 7 dolar AS. Namun yang masuk hanya sejumlah 5,4 dolar AS atau sekitar Rp75 ribu usai dipotong pihak OnlyFans.