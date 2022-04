JAKARTA - Kebakaran melanda 3 rumah warga di Jalan Perumahan Citra V Blok D5, RT 10/RW 10, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat pada Senin (4/4/2022) pagi.

Satu orang korban dilaporkan tewas dalam kebakaran itu.

Kasie Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Sjukri Bahanan mengatakan, kebakaran itu terjadi sekira pukul 02.32 WIB.

"Rumah yang terbakar No 25 pemilik Evi/ Arif, No 26 Joni, dan No 24 Yeni," kata Sjukri dalam keterangannya.

Pihaknya kemudian mengerahkan 11 mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 55 personel ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan sekira 2 jam kemudian.

"Waktu lokalisir : pukul 03.00 WIB, Waktu pendinginan : pukul 03.20 WIB, waktu selesai operasi : pukul 04.58 WIB," ucapnya. Menurut Sjukri, penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dalam peristiwa itu, dilaporkan satu warga berinisial AL (22) meninggal dunia.