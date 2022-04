BEKASI - Selebgram cantik berinisal IF, dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan kasus penipuan bermodus arisan online. IF yang tinggal di Bekasi diduga membuat rugi member arisannya hingga mencapai Rp1 miliar.

Salah satu korban, DS (22) mengatakan bahwa IF menawarkan tiga jenis mekanisme dalam arisannya yakni arisan konvensional, member slot, dan arisan ponsel. Sejumlah member, kata DS, tergiur dengan mekanisme member slot yang mengimingi keuntungan dua kali lipat ditambah sosok IF juga dikenal sebagai selebgram.

"Karena memang yang ditawarkan ketika menyerahkan deposit Rp 1 juta atau Rp 500 ribu itu kembalinya dua kali lipat," kata DS ketika dihubungi, Kamis (14/4/2022)

DS mengaku arisan yang disediakan IF sebetulnya berjalan lancar sejak 2021 silam, dia pun menegaskan selalu mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Namun, sejak Maret 2022 IF disebut-sebut mulai susah untuk dimintai pencairan dana, padahal menurutnya IF menjalankan kehidupannya dengan normal.

"Dia menikah di bulan Maret itu, kemudian liburan. Setelah dia liburan itu pencairan arisan, pencairan obslun itu terhambat," tuturnya.

"Ketika sudah lumayan percaya berarti saya sudah lebih berani untuk mentransfer uang yang lebih besar, ternyata zonk ketika transfer sudah besa," sambungnya.

DS mengaku masih ada sejumlah korban lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Dijelaskannya bahwa jumlah member yang ikut arisan online bahkan menyentuh ratusan orang.

"Ada sekitar Rp1 miliar lebih yang kita udah totalin (kerugian), karena memang saya itu termasuk yang memang kerugiannya menengah. Ada yang sampai Rp30 juta," ungkapnya. DS mengaku belum melayangkan laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Dirinya mengaku masih menunggu itikad baik. Namun, beberapa member lainnya disebut-sebut sudah melayangkan laporan ke polisi. "Mau nggak mau kita kan ada langkah hukum yang harus ditempuh, beberapa member sudah ada yang melaporkan," pungkasnya.