JAKARTA - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data Jumat (22/4), positivity rate Covid-19 di Jakarta sudah di bawah standar organisasi kesehatan dunia (WHO) atau sekira 2,6% dalam sepekan belakangan.

"Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 2,6%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,8%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%," ucap Dwi dalam keterangannya dikutip, Sabtu (23/4/2022).

Data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat, dilakukan tes PCR sebanyak 10.809 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 8.643 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 215 positif dan 8.428 negatif.

Selain itu, dilakukan pula tes antigen terhadap 18.594 orang, dengan hasil 60 positif dan 18.534 negatif. Diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

"Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 1.229.616 dengan tingkat kesembuhan 98,6%, dan total 15.261 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,2%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,6%," ujarnya.

Dwi menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 52.142 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 994.147 per sejuta penduduk," ucapnya.