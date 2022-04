JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi acara puncak pekan imunisasi dunia tahun 2022 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/4/2022).

Anies mewakili Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mengusung tema ‘Sehatkan Keluarga Lewati Pandemi Dengan Imunisasi Lengkap’ yang diadaptasi dari tema global yaitu ‘Long Life for All Pursuit of A Long Life Well Lived’.

Anies mengucap syukur dan berterima kasih kepada para kolaborator pelaksana vaksin yang ada di ibu kota. Menurutnya, kesuksesan pelaksanaan vaksin dan imunisasi terjadi berkat adanya kolaborasi bersama dengan stakeholder yang ada di Jakarta.

"Alhamdulillah vaksinasi di Jakarta untuk Covid-19 itu berjalan dengan baik karena kolaborasi, dikerjakan sebagai sebuah gerakan vaksinasi yang melibatkan begitu banyak unsur masyarakat," tutur Anies.

Mantan rektor Universitas Paramadina tersebut menyebutkan para kolaborator yang turut terlibat dalam program vaksinasi tersebut. Dia pun mengaku, pihak Pemprov DKI hanya dapat menyalurkan bahan baku vaksin sedangkan peran kolaborator membantu menyalurkan kepada masyarakat.

"Kami di Pemprov DKI, menyalurkan bahan bakunya, tapi eksekusinya dilakukan oleh banyak pihak mulai Polda, Kodam, Binda, Kejaksaan sampai unsur masyarakat dari mulai organisasi alumni, Kadin, Apindo dan begitu banyak yang tidak bisa disebut satu persatu, hari ini kita sampaikan apresiasi pada mereka semua," ujarnya.

Anies terlihat mengapresiasi kegiatan tersebut khususnya perhatiannya terhadap imunisasi anak-anak. Dia menekankan Hal tersebut guna anak-anak terlindungi dari Kejadian Luar Biasa (KLB) ataupun wabah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), seperti Polio, Campak, dan Difteri yang penularannya sangat cepat. "Untuk itu, dengan momentum pekan imunisasi dunia ini, kami berharap semangat tenaga kesehatan, masyarakat dan jajaran pemerintah daerah maupun mitra pembangunan dapat semakin ditingkatkan untuk menjalankan program imunisasi demi tercapainya tujuan keluarga yang sehat dan berkualitas," kata Anies menyampaikan. Kemudian terkait pelaksanaan program imunisasi dan vaksin di Ibu Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Widyastuti mengatakan kegiatan di Lapangan Banteng tersebut menjalankan dua program vaksinasi. Pertama, progrsm vaksin booster via aplikasi JAKI dan program vaksinasi rutin bagi bayi serta balita. "Alhamdulillah sejak 2020 semasa covid cakupan vaksinasi rutin di Jakarta, warga antusias lakukan vaksinasinya dengan baik. Ada tercapai sekitar 98 persen," ujar Widyastuti menambahkan. Kemudian Widyastuti turut melaporkan kegiatan vaksinasi tersebut diharapkan capai 500 sasaran. Namun terkait capaian vaksin booster di Jakarta, Widyastuti melaporkan masih jauh dari sasaran seharusnya. "Total saat ini booster di DKI ada sekitar 3,4 juta, jadi tentu itu masih jauh dari yang kita harapkan dari sasaran 8 juta. Kita lakukan ini bukan hanya di sini, tapi di semua tempat ibadah, tempat umum termasuk terminal dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang kita siapkan," katanya membeberkan. Diketahui, Sepanjang acara juga dibuka layanan vaksinasi rutin bayi dan anak, vaksinasi COVID-19 usia 6-18 tahun, vaksinasi booster untuk usia 18 tahun ke atas, dan hiburan.